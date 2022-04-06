Güçlü kadrosu ve ilgi çeken konusu ile kısa sürede ilgi gören Baba dizisi 5 Nisan Salı akşamı 20:00'da Show TV ekranlarında üçüncü bölümüyle yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümü izleyemeyen vatandaşlarımız Baba dizisi 8. bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Baba dizisi tek parça izle...

BABA DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE!

BABA DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE

Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır..

BABA DİZİSİ KONUSU

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.