Show TV'de her Salı akşamı ekranlara gelen Baba dizisi 13. bölümü ile izleyici ile buluştu. Yayınlanan yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen vatandaşlar Baba dizisi 13. bölüm izleme ekranını araştırıyor. Baba dizisi son bölüm izleme linkini sizler için haberimizde paylaştık. İşte, Baba dizisi kesintisiz izleme sayfası...

BABA 13. SON BÖLÜM İZLE

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki link üzerinden Baba dizisi 10. son bölüme ulaşabilirler.

BABA DİZİSİ 13. SON BÖLÜM İZLE

BABA 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan’ın durmayacağını anlar. İlhan’ın hedefinde ise bu defa Kadir’in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar.

Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil’in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir’e karşı oynayacağı oyunda Emin’i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.