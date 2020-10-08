B12 vitamini (kobalamin) kırmızı kan hücreleri oluşumunda, DNA üretiminde ve beyinle sinir sisteminin sağlıklı işlemesinde önemli bir role sahiptir. Özellikle yaşlılarda, vegan beslenenlerde ya da besinlerin emilimini etkileyen sindirim sistemi bozukluğu olan insanlarda görülebilen B12 eksikliği anemiye, psikiyatrik ve nörolojik sağlık sorunlarına yol açabilir.
B12 vitamini, kişide tokluk hissi uyandırır ve iştah kapatır. Bu sayede kişinin daha kolay bir şekilde kilo vermesini sağlar. B12 vitamini eksikliği bulunan hastalarda sık sık halsizlik, hareket etmede istek kaybı, yorgunluk, depresyon görülebilir. Üstelik depresif hastalarda yemek yeme sıklığı artar. Bu durumda hasta, aşırı kilo alabilir.
B12 vitamin takviyesi kullanımı ile hasta, aşırı kilolarından kurtulabilir.
B12 vitamini; Felç ve yüksek tansiyona karşı korur. Kişinin meme, kolon, prostat ve akciğer kanserlerine yakalanma olasılığını düşürür. Depresyon, paranoya, davranış değişiklikleri gibi nörolojik hasara bağlı psikolojik sorunlara iyi gelir. Sinir sisteminin sağlığı açısından önemlidir.
B12 vitamini Ne İşe Yarar?
B12 vitamini; DNA oluşumu ve düzenlenmesi, sinir dokusu sağlığı, beyin fonksiyonu ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde hayati bir öneme sahiptir. Vücuttaki her hücrenin metabolizması, B12 vitaminine, yağ asitleri ve enerji üretiminin sentezinde rol oynadığı için ihtiyaç duyar. Kırmızı kan hücresi sayısı düşerse anemi oluşabilir.
Bu vitamin, vücut tarafından üretilemez ama yaklaşık dört yıl kadar karaciğer (daha çok) ve böbreklerde depolanabilir. İhtiyaç fazlası idrarla dışarı atılır. Yeterli miktarda B12 vitamini almak, vücudun genel sağlığı için oldukça faydalıdır.
B12 Vitamininin Faydaları Nelerdir?
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