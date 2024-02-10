Son dakika haberi Resmi Gazete'de yayımlandı: B sınıf ehliyetle 125 cc motor kullanılabilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, B sınıf ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorlar kullanılabilecek
Giriş: 10.02.2024 - 01:44 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:55
Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, B sınıf ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorlar kullanılabilecek.
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