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        Haberler Gündem Son dakika: B sınıf ehliyet sahipleri 125 cc motor kullanabilecek

        Son dakika haberi Resmi Gazete'de yayımlandı: B sınıf ehliyetle 125 cc motor kullanılabilecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, B sınıf ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorlar kullanılabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 01:44 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:55
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        B sınıf ehliyetle 125 cc motor kullanılabilecek
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        Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, B sınıf ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorlar kullanılabilecek.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Resmi Gazete
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