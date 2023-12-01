Azra Akın: Yalnız başıma büyütmek istiyorum

"ÇOK MUTLUYUZ"



Gazetecilerle sohbet eden Azra Akın, "Arkadşlar bir yakınımın doğum günü var, ona hediye alıyorum. İkinci çocuğuma hamile olduğum için çok mutluyuz. Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu" dedi.