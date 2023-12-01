Azra Akın: Yalnız başıma büyütmek istiyorum
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın, Etiler'deydi. Akın, "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu" dedi
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2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına alan Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İkinci çocuğuna 5 aylık hamile olan Azra Akın, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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"ÇOK MUTLUYUZ"
Gazetecilerle sohbet eden Azra Akın, "Arkadşlar bir yakınımın doğum günü var, ona hediye alıyorum. İkinci çocuğuma hamile olduğum için çok mutluyuz. Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu" dedi.
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"ÇOCUĞUMU YALNIZ BAŞIMA BÜYÜTMEK İSTİYORUM"
Akın, "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu. Eşimin ailesi ve benim ailem bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız zor olacak ama bir yardımcımız tabii ki olacak" şeklinde konuştu.
Azra Akın, muhabirlerin, "Hamilelik döneminde kaç kilo aldınız?" sorusunu ise, "Çok ayıp..." diyerek, cevapsız bıraktı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram