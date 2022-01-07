Aziz Yıldırım'ın testi negatif

İHA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüsü yendi. Hastanede bir süre tercihe bağlı kalan Yıldırım'ın dün yapılan koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından hastaneden ayrıldı. Yapılan bilgilendirmede, Aziz Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve koronavirüsü hafif atlattığı belirtildi.