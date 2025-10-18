Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Beni unut" - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Beni unut"

        Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası diyalog dikkat çekti. Yıldırım, konuşmasının ardından Koç'un yanına gelerek "Beni unut" derken, Koç da "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 18.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:07
        Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Beni unut"
        Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

        Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti. Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine, unutmasını söyleyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.

        Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.

