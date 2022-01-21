'Aziz' ve 'Efnan'dan ilk dans!

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Aziz her geçen dakika Efnan’a daha da yakınlaşırken ikili arasında yaşanacak duygu yüklü anlar heyecan yarattı. Efnan’a kendisi ile ilgili her şeyi öğreteceği sözünü veren Aziz, genç kızı ilk dansına kaldırır.

İkilinin ilk danslarını hangi parça eşliğinde gerçekleştirecekleri büyük merak konusu olurken nefesler nişanda yaşanacak sürpriz gelişmeler için tutuldu.

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile Aziz bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.