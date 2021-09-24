Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: İnatçı olun

AA

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

"ÜLKEMİZE YARARLI BİR ŞEYLER YAPMAK İÇİN ÇALIŞIN"

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, "Buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor, bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem ama TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim. Sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için büyük bir memnuniyet ve şükran vesilesi.' dedim." ifadelerini kullandı.

"İŞLER İYİ GİTMEDİĞİNDE İNATÇI OLUN"

Sancar, gençlere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz."

Konuşmanın ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek şükranlarını iletti. Ardından, Sancar ve beraberindekiler sahneden katılımcıları selamladı.