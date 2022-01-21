Aziz dizisi gündem olmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümü öncesi Aziz Payidar karakteri ile ilgili arayışlar da hız kazanmış durumda. Peki Aziz Payidar kimdir ve gerçekte var mı?
AZİZ PAYİDAR GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Aziz dizisinde bahsedilen Aziz Payidar tarihte yoktur. Bununla birlikte, dizi gerçek hayat hikayesi de değildir.
Bir dönem dizisi olan Aziz, kostümleri ve çekildiği mekanlarla büyü ilgi çekerken, yapımın tamamen kurgudan ibaret olduğu biliniyor.
AZİZ PAYİDAR KİMDİR?
Ben Aziz… Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz'i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz'i...
Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime… Bir kalbe iki kadın sığar mı?
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