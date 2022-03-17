Kar, kış, soğuk demeden nihayet evlendiler!

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Herkesin merakla beklediği sahneler İstanbul’un efsane kış olarak adlandırılan yoğun kar yağışına denk gelince dizi ekibi zorlu anlar yaşadı. Kışın zorlu koşullarında gerçekleşen çekimler kar fırtınası nedeniyle sık sık kesintiye uğrarken oyuncular tükenmeyen enerji ve performansları ile takdir topladı.

Aziz ve Efnan nihayet muratlarına ererken düğünde patlayan silah yürekleri ağızlara getirdi. Çiftin mutlu gününe kim gölge düşürüyor, hain kurşunla vurulan kim olacak şimdiden büyük merak konusu.

Aziz heyecan dolu yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.