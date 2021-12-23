Aziz'in Fransız askerlerine karşı İstiklal Marşı'nı okuduğu sahne izleyicilere de duygu dolu anlar yaşatıyor.

"BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM!"

Aziz'in "Eğer boynumuzu eğmezsek Fransızlar o zinciri boynumuza geçiremez!" sözleri tüm şehir tarafından alkış topluyor.

AZİZ'İN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!