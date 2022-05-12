Aziz, ağalardan pamukları satın alarak Pierre'e karşı üstünlük kurmaya çalışırken, Efnan'ın birlik olma çabaları dikkat çekiyor. Aziz'in vatan sevgisi derinden hissedilirken, silahlı adamların halkın evlerini yerle bir ettiği görülüyor. İntikam yemini eden Pierre'in yapacakları ise yeni bölüme duyulan merakı artırıyor.

İşte Aziz'in 25. Bölüm 2. Tanıtımı;

AZİZ'İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Pierre Aziz'i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre'e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir. Dilruba'nın gidişi yüzünden Galip'le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan'la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!