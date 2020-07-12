AA

Azerbaycan- Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede çatışmanın sürdüğü, iki taraftan da can kayıplarının olduğu belirtildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.