Azerbaycan: 0 - Türkiye: 5 | MAÇ SONUCU

Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvadaki ikinci maçında U19 Millî Takımı, Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etti.

Dinamo Stadı'nda oynanan maçta Milli Takımın gollerini 17. dakikada Halil Özdemir, 57. dakikada Yusif Hajiyev (KK) ve 67, 76 ile 84. dakikalarda Engin Efe Poyraz Yıldırım kaydetti. İki kardeş ülke takımları, maçın ardından günün anısına beraber fotoğraf çekildi.

Ay-yıldızlıların Azerbaycan karşılaşmasını T.C. Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

U19 Milli Takımı, Temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştiriyor. U19 Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele ediyor.