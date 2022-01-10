Bahçesinde tesadüfen bulmuştu! Kazıldıkça yenileri keşfediliyor!

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nde Mehmet Keleş'in 2007'de bahçesine portakal fidanı dikmek isterken fark ettiği ve yapılan kazılarla Kutsal Havariler Kilisesi'nin yanı sıra mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulunan alanda çalışmalar devam ediyor.
AA'nın haberine göre arkeologlar bölgede bu sezon kazılarında, üzerinde tavus kuşu figürü ve bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür ettiği yazıtın da yer aldığı mozaikli alan buldu.
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Hatay'ın tarihi, doğası ve kültürüyle dikkat çektiğini, Arsuz ilçesinin de ilk çağlardan bu yana liman kenti olarak önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Ersoy, bahçesine portakal fidanı dikmek isteyen kişinin fark etmesiyle bulunan alanda ulaşılan kilise ve mozaiklerin kentin 6. ve 12. yüzyıllarına açıklık getirmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Bulunan kilise, bir vatandaşın tesadüfen bir portakal fidanı dikerken bulduğu bir mozaikli alan. Daha sonraki yıllarda müze kurtarma kazısı başlatıldı ve bu yıla kadar devam etti. Burada üç nefli bazilikal bir kilise ortaya çıkarılıyor. Kilisenin tabanında mozaikler bulunuyor. Bir kitabe ortaya çıkarılıyor ve bu kilisenin üç havariler kilisesi adının olduğu belli. Bu yıl yapılan kazılarda da tekrar bir mozaikli alan ortaya çıkarıldı. Bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkürü için yaptığı bir mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzerinde tavus kuşları ve yazıt var. Bu da cenneti tasvir ediyor."
"BURASI BİR AÇIK HAVA MÜZESİ OLARAK ZİYARETE AÇILACAK"
Kente deniz turizmi için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist olduğuna dikkat çeken Ersoy, kilisenin üzerine çatı yaparak ziyarete açmayı hedeflediklerini anlattı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da konuya duyarlılığına değinen Ersoy, "Burası bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak. Tarih, deniz, kum bir bütün olarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacak." diye konuştu.
Ersoy, kilisenin bulunduğu alanlarda büyük bir yerleşimin de olabileceğini belirterek, bu nedenle bölgede kazıların devam edeceğini söyledi.
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