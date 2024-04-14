Az önce deprem mi oldu? 14 Nisan Pazar AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler listesi

Son dakika verilerine göre Türkiye'deki depremler ardı ardına geliyor. Vatandaşlar, "Deprem oldu mu, deprem nerede oldu?" gibi sorularla bilgi arayışında. AFAD ve Kandilli'nin yayınladığı son depremler listesi, gün boyunca meydana gelen sarsıntıların merkez üssünü ve şiddetini açıklıyor. İşte 14 Nisan 2024 Pazar gününe ait son depremler listesi.