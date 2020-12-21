Ayvalık Tostu Tarifi, Nasıl Yapılır?

Balıkesir'in meşhur lezzetleri olarak bilinen Ayvalık tostu, yemek yapmak için acelesi olanların, evdeki malzemeler ile kolaylıkla hazırlayabilecekleri, ülkemize özgü tost çeşitlerinden biridir. Kahvaltı sofralarınızın ya da tüm öğünlerinizin yerine geçecek Ayvalık tostunu püf noktalarıyla sizin için anlatmaya çalıştım.

Ayvalık Tostu İçin Gereken Malzemeler:

4 dilim tost ekmeği

8 dilim kaşar

6 adet kokteyl sosis

8 dilim sucuk

1 adet domates

2 adet salatalık turşusu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı (tepeleme)rus salatası

Ayvalık Tostu Yapılışı:

Öncelikle sosis ve salamları ince uzun, jülyen şeklinde doğrayın.

Kaşar peynirini ve domatesi de dilimleyerek, bir kenara alın.

Salatalık turşusunu da jülyen olarak doğrayın.

Sucukları da halka halka dilimleyin.

Bir tavaya zeytinyağını alın.

İçine doğradığınız; salam, sucuk ve sosisleri ekleyin.

Sosis ve salamları, güzelce pişene dek kavurun.

Daha sonra tost makinesine ekmekleri alın.

İz çıkması için ekmeklerin üstüne elinizle bastırın.

Tost ekmeklerinden iki tanesinin üstüne ikişer dilim kaşar peyniri koyun.

Tavadaki malzemeyi paylaştırın

Üstlerine doğradığınız turşuları da paylaştırarak yerleştirin.

Rus salatası ve 2’şer dilim domatesi de yerleştirin.

En üste tekrar kalan kaşar peynirlerini koyun.

Daha sonra diğer ekmek dilimleri ile tostları kapatın.

Ardından tost makinenizi üstlerine iyice bastırın.

Kaşar peyniri eriyene dek, kısık ateşte ya da kısık ayarda turun.

Dilerseniz ketçap ekleyerek, sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayvalık tost ekmeği bulamazsanız, bu tarifi sevdiğiniz farklı bir ekmek çeşidini kullanarak da yapabilirsiniz.