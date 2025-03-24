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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali

        Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:55
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        Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali başladı.

        Ayvalık Belediyesi'ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde oynanan "Hikayesinde Senden Bahsetti" isimli oyunla başlayan festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 yıl önce Kadın Oyunları Festivali'nin ilk kıvılcımının Ayvalık'tan yakıldığını ve festivalin artık çok sayıda kentte geleneksel olarak düzenlenmeye başlandığını söyledi.

        Ergin, 5 yılda büyük mesafe aldıklarını belirterek, "Artık her yıl yeni oyunlar sahneleniyor. Her yıl yeni sanatçıları izliyoruz. Her yıl seyirci sayısı katlanarak artıyor, artık salonlara sığmıyoruz. 5 yıldır 23 Mart'ta başlayan oyunlarımızın ardından bir gelenek olarak kapanış yine 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yapılacak ve dünya tiyatro bildirisi kentimizde okunacak" dedi.

        Festivalde 24 Mart Pazartesi günü Othello, 25 Mart Salı günü Gülistan, 26 Mart Çarşamba günü Fok Derisi Kavuşma ve 27 Mart Perşembe günü de Havva isimli oyunlar Nejat Uygur Sahnesi'nde sahnelenecek.

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