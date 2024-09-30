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        Haberler Gündem Güncel Ayvacık'taki göl yosunlardan temizlendi | Son dakika haberleri

        "Saklı Cennet" Ayvacık ilçesindeki göl, yosunlardan temizlendi

        Samsun'un önemli turizm merkezinden "Saklı Cennet" olarak bilinen Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Baraj Gölü yüzeyinde oluşan yosunlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:31
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        Ayvacık'taki göl yosunlardan temizlendi
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        Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan ve "Saklı Cennet" olarak bilinen Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Baraj Gölü yüzeyinde yosun tabakası oluştu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzeyi yosunla kaplanan baraj gölünün temizlenmesi için çalışma başlattı. Çalışma ile göl, yosunlardan arındırıldı.

        Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında doğal güzellikleri koruyarak, gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

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        #saklı cennet ayvacık ilçesi
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