Meyve olarak tüketildiği gibi; tatlısını, reçelini ve yemeklere de katabildiğimiz meyvelerdendir ayva. Zamanı geldiğinde mutlaka ufak bir kavanoz da olsa reçeli pişer evlerde. Ayva reçeli; doktorların özellikle tüberküloz hastalığında önerdiği çok şifalı bir besindir. Ayva pişirilerek yendiğinde çok daha faydalı bir besindir. Okuyacağınız yazıda ayvanın yazdığımız tüm faydalarına reçeli de sahiptir ve özellikle göğüs hastalıkları için uzmanlar tarafından önerilir. Kansere karşı engelleyici özelliği olduğu Norveç bilim adamları tarafından ispatlanmış olan ayva reçeli kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemektedir. Uzmanlar özellikle 7 rahatsızlık için ayvayı öneriyorlar. Kalp, akciğer, boğaz, mide, göz, bağırsak ve ağız rahatsızlıkları. Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp cinsel gücü artırmaya, ağız yaraları ve kokusunu önlemeye, ishale, cilde ve dudak çatlamalarına da iyi geliyormuş. Ayva; protein, şeker, organik asit, A vitamini, B2 vitamini, C vitamini ve demir, bakır, potasyum gibi mineraller açısından çok zengindir. Tohumları ise yağ ve protein en oldukça faydalı bir meyvedir.

Ayva Reçelinin Faydaları Nelerdir?

Bağırsakları temizleyerek sindirim sistemine özellikle çok faydalıdır. Sindirim sistemini kuvvetlendirmektedir.

Doğal antibiyotiktir, kanı temizler, hastalıklar da tedavi edicidir. Kalbe iyi gelir, enfeksiyonlu hastalıklarda vücudu korur ve kuvvetlendirir.

Ayva reçeli sinir sistemini korur ve güçlendirirken hafızayı kuvvetlendirir.

sinir sistemini korur ve güçlendirirken hafızayı kuvvetlendirir. Özellikle göğüs hastalıklarında öksürüğü giderir, balgam söktürür, astıma ve bronşite iyi gelir ve soğuk algınlıklarında doğal antibiyotik olarak şifa vericidir.

Ayva reçeli; kabızlık sorunu yaşayanlar bol bol yemelidir. Ayva kabızlığı ortadan kaldırır ve basur ve bağırsaklardaki iltihaplı tüm hastalıklara şifa vermektedir.

kabızlık sorunu yaşayanlar bol bol yemelidir. Ayva kabızlığı ortadan kaldırır ve basur ve bağırsaklardaki iltihaplı tüm hastalıklara şifa vermektedir. Saç dökülmeleri için bol bol yenmesi önerilen ayva ve reçeli saç dökülme sorununu içten kesmekte yararlıdır.

Karaciğeri ve böbrekleri temizler. Ayva reçeli böbrek ağrılarının yoğun olduğu günlerde özellikle yenmesi gereken besinlerdendir.

Ayva reçeli; çocuklarda bilhassa zihni açıcı etkisi olan ayva reçeli hafızayı kuvvetlendirir.

çocuklarda bilhassa zihni açıcı etkisi olan ayva reçeli hafızayı kuvvetlendirir. Cilt kırışıkları ve selülit tedavisinde kullanılan ayva aynı etkiyi yendiği taktirde de içten yaparak cildimize güzellik katmaktadır. Hücreleri onarır ve hücre yaşlanmasını engeller yani gençleştirir.

Cildi ve tırnakları zinde, parlak ve daha sağlıklı hale getirir.

Vücudun gücünü artırarak, zinde tutmaya yardımcı olarak yorgunluk ve bitkinlikten korur.

Ağız kokusunu önler.

İçerdiği vitamin ve minarelerle kalp ve damar hastalıklarından koruduğu, varisi önlediği ve varis tedavisine yardımcı olur.

Kandaki kötü kolesterolü düşürerek damar sertliğinden korur.

Ayva hoşafı ağızdaki yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Ayva çiçeği kaynatılıp içildiğinde annelerin sütünü artırır, kalbi güçlendirir ve baş ağrısına iyi gelir.

Ayva kabuklarının kaynatılıp içilmesi, idrar yolu iltihaplarında iyileşmeyi hızlandırır.

Dudak çatlamalarını önlemek ya da iyileştirmek içinde ayva çekirdeklerinin kaynatılıp dudakların bu suyla yıkanması öneriliyor.

Şeker içeriğinin düşük olması nedeniyle şeker hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor.