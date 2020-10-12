Ayva kış sofralarının vazgeçilmezidir. Oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza ve güzelliğimize de önemli katkılar sağlıyor. Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide- bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Bu nedenle ayva meyvesi için geçerli olan sağlık etkileri ayvanın yaprağı için de geçerli. Sağlık açısından birçok faydası olan ayvanın Latince adı “cydonia vulgaris”tir. Ülkemizde özellikle Anadolu’da yetiştirilir. Eski zamanlardaki bir inanışa göre ayva, insanları nazardan korur. Ayrıca eski Yunan inanışlarına göre güzellik ve zarafet simgesidir. Birçok inanışa göre farklı işlevleri olan bu meyvenin sağlık açısından da birçok faydası vardır.

Ayvanın Faydaları Nelerdir?

Kilo Vermeye Katkı Sağlıyor: Ayva; glisemik indeksi düşük bir meyve, yani kan şekerinizi çok hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla diyabetiniz varsa ya da diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Diyette tatlı alternatifi arıyorsanız ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Ayvanın porsiyonu, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır.

Ayva; glisemik indeksi düşük bir meyve, yani kan şekerinizi çok hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla diyabetiniz varsa ya da diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Diyette tatlı alternatifi arıyorsanız ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Ayvanın porsiyonu, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır. Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor: Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın ¼ ‘ni karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu koruyor. Gün içinde tercih edeceğiniz 2 veya 3 porsiyon meyvelerden birini ayvadan yana kullanabilirsiniz.

Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın ¼ ‘ni karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu koruyor. Gün içinde tercih edeceğiniz 2 veya 3 porsiyon meyvelerden birini ayvadan yana kullanabilirsiniz. Saçların Uzamasına Yardımcıdır: Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor.

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor. Cildin Genç Kalmasına Yardımcıdır: Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada iyi oranlarda bulunuyor. Ayva tüketimiyle birlikte kırmızı kan hücrelerin üretimi artırdığından dolaşımda taşınan oksijen miktarı yükselir ve dokulara daha çok oksijen gitmektedir. Bu da daha sağlıklı, daha genç bir cilt anlamına gelmektedir.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada iyi oranlarda bulunuyor. Ayva tüketimiyle birlikte kırmızı kan hücrelerin üretimi artırdığından dolaşımda taşınan oksijen miktarı yükselir ve dokulara daha çok oksijen gitmektedir. Bu da daha sağlıklı, daha genç bir cilt anlamına gelmektedir. Kanser Riskini Azaltıyor: Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva; polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltıyor.

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva; polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltıyor. Kalp Ve Damar Sağlığını Koruyor: Yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkili oluyor. Ayrıca çözünebilir bir lif olan pektinin ayvada yüksek olarak bulunması kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Ayva içeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor.

Yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkili oluyor. Ayrıca çözünebilir bir lif olan pektinin ayvada yüksek olarak bulunması kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Ayva içeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor. Sindirime Yardımcıdır: Gaz problemlerini gidermek, sindirime yardımcı olmak için haşlanmış ayvayı tercih edebilirsiniz. Ayva kabızlığa iyi geldiği gibi ishal gibi şikayetlerin önlenmesinde de kullanılabiliyor. İçerdiği yüksek lif sayesinde dışkının normal hacminin oluşmasına yardımcı oluyor. Ayvayı özellikle kaynatılmış olarak tercih etmenizde fayda var.

Bağırsak Hastalıkları Riskini Azaltıyor: Ayva içerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Liflerin sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri sayesinde, ayva tüketiminin inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca lifin içindeki kateşin ve epikateşinler de kolonda kanser yapıcı toksinlerin bağlanmasına ve zararının önlemesine yardımcı oluyor.

Ayva içerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Liflerin sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri sayesinde, ayva tüketiminin inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca lifin içindeki kateşin ve epikateşinler de kolonda kanser yapıcı toksinlerin bağlanmasına ve zararının önlemesine yardımcı oluyor. Kansızlığa İyi Geliyor: Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor. Anemi problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir alternatif olabiliyor.

Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor. Anemi problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir alternatif olabiliyor. Kötü Nefes Kokusunu Önlüyor: Ayva anti-bakteriyel özelliği sayesinde birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel oluyor. Ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunu hafifletici etki gösteriyor.

Ayva anti-bakteriyel özelliği sayesinde birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel oluyor. Ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunu hafifletici etki gösteriyor. Antioksidan özelliği vardır.

Mide rahatsızlıklarından özellikle ülser ve gastrit gibi hastalığı olan kişiler için çok yararlıdır.

Haşlanmış veya pişmiş ayva mide bulantısı ve kusmalara iyi gelir.

A vitamini, C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve B2 vitamini gibi çok çeşitli vitaminler içerir. Ayrıca bol miktarda pektin içerir.

Alerjik reaksiyonları önleyici etkisi vardır.

Göz hastalıklarına karşı da faydalıdır.

Tohumları; egzama, yanık, deri çatlakları ve deri iltihabı gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Cildin sağlıklı ve güzel görünmesine yardım eder. Cilt lekelerini yok eder ve kırışıklıkları azaltır. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde sağlıklı ve genç bir görünüm sağlar.

Radyasyona karşı cildi korur.

Kardiyovasküler sisteme fayda sağlar ve kalp hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Felç geçirme riskini azaltıcı etkisi de vardır.

Karaciğeri kuvvetlendirmesi de ayva faydaları arasındadır. Karaciğer hastalıklarından kurtulmak için rendelenmiş meyve kaynatılarak tüketilmelidir.

Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından kurtulmaya yardım eder. Kışın sıkça yakalandığımız soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük ve balgam gibi şikayetler için bire birdir. Kış aylarında, uzun kış gecelerinde bolca tüketmenizi tavsiye ederiz. Özellikle öksürük tedavisinde kullanılabilir.

Hemoroidyani basura fayda sağlar.

Ayva şurubu yapılarak tüketilirse ağrıları azaltır ve kanamalara iyi gelir.

Düşük kalorili bir meyvedir. Diyette olan bayanlar, kilo vermek isteyenler için idealdir. Lifli içeriği nedeniyle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına sağlayarak da zayıflamayı sağlar.