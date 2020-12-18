Ayva Dolması İçin Gereken Malzemeler:

3 adet ayva

150 gr kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet domates rendesi

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/4 tatlı kaşığı karabiber

1/4 tatlı kaşığı yenibahar

2 yemek kaşığı tereyağı

500 ml su

1 adet çubuk tarçın

Pişirmek İçin;

Çubuk tarçın

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Su

Servis İçin;

4 yemek kaşığı pekmez

Maydanoz

Ayva Dolması Yapılışı:

Ayvaları iyice yıkayın.

Ayvaların tepesini ve alt kısmını tencereye daha rahat oturması için kesin.

Ayvaların içlerini zarar vermeden çıkarın.

Soğanı ince ince yemeklik doğrayın.

Kıyma, biber ve domates salçalarını, domates rendesini, maydanoz, tuz, biber ve yenibahar ekleyerek, yoğurun.

Ayvaları sudan çıkarıp süzün.

Hazırladığınız harcı, içlerine doldurun.

Tencereye yerleştirdiğiniz ayvaların kapaklarını, bastırmadan kapatın.

Ayvaların yarısından biraz yukarı gelecek şekilde su doldurun.

Nar ekşisini, üzerinde gezdirin.

Çubuk tarçınla, tereyağı ilave edin.

Ayvalar yumuşayana kadar pişirin.

İsteğe göre maydanoz ve pekmez ile servis yapın.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Ayvaları pişirmeden önce, kararmamaları için su dolu bir kapta bekletin.

Ayvaların iç kısımlarını çıkartırken, dikkatli olup delmemeye özen gösterin.