Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ayten Soykök: Fatma Girik'in söylediklerini hiç unutmadım

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aziz'de 'Handan' karakterini canlandıran usta oyuncu Ayten Soykök, hem diziyi hem de merak edilenlerini anlattı. Soykök, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Fatma Girik ile ilgili de konuştu

04.02.2022 - 10:37 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 'Aziz'den gelen teklifi kabul etmenizde en önemli etkenler nelerdi, senaryoyu okuduğunuzda ilk ne hissettiniz?

    Öncelikle senaryoyu çok beğendim. Senaryoda beni etkileyen şeylerin başında bir yanda Antakya’nın kurtuluş hikâyesi, bir yandan da müthiş bir aşk hikayesi var. Antakya’nın kurtuluşuna kavuşmasını izlerken bir yanımız da aşkların buluşmasını izliyor ve arzuluyoruz. Bu iki duygu da çok güçlü.

  • Kötü bir karakteri canlandırıyorsunuz. Rol gereği içinde bulunduğunuz durumu nasıl tasvir edebilirsiniz?

    Ben bir profesyonelim bir karaktere iyi ya da kötü deme şansım yok diye düşünüyorum. Ben karakteri oynarken onu kurgularken (Handan) onun motivasyonu üzerinden bakmaya çalışıyorum. Handan’ın kendisini göre bir motivasyonu var. Parasız kalmaktan ve konfor alanını değiştirmekten çok korkuyor bence. Ne pahasına olursa olsun bildiği hayatta kalmak istiyor. Onun için başkaları tarafından onaylanmanın ve sevilmenin bir önemi yok. O kendi yaşam standartlarında kalsın ona yeterli geliyor. O güçlü olmak istiyor.

  • Pek çok insan 'çok kötü bir dönemde yaşıyoruz' diyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

    Ben yaşadığım dönemi seviyorum. Hatta daha geç doğmayı isterdim. Gelişmiş dünyayı seviyorum. Bilimin olanaklarına yetişmiş olmaktan dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. İleride kim bilir neler olacak. Kaçırmak istemezdim doğrusu. Belki trafiksiz bir hayat, belki uçan arabalar, belki ışınlanma vb... (Gülüyor)

  • Dönem dizilerinde rol almanız size ne hissettiriyor?

    Güzel bir duygusu var. Dönem dizisinde oynamak zamanda yolculuk yapmak gibi geliyor bana. Senin çağında yaşamayan bir karakteri o dönemin koşullarına göre anlamaya empati kurmaya çalışıyorsun. Giydiği kıyafetler farklı. O kıyafetlerle şimdi bu zamanda yaşamak biraz zorlayıcı olabilirdi. O dönemin ritmi ile bu dönemin ritmi çok farklı. O kıyafetlerle metroya yetişmeye çalışmak gerçekten zor olurmuş.

    Dizi 1930'larda teknolojiden uzak bir dönemde geçiyor. O dönemde yaşamak ister miydiniz?

    İstemezdim. Gelişmiş teknolojiyi merak ediyorum. Teknoloji beni heyecanlandırıyor. Dünyaya daha geç gelmeyi isterdim. Mesela uzaya yaz tatiline gideceğini… Belki şimdi hayal edemiyoruz ama belki de gidilecek. (Gülüyor)

  • Dizinin reytingleri oldukça iyi. Sizce yapımda seyirci aradığı neydi buldu?

    'Aziz' bir kahraman. Kahramanımız yolculuğuna hedefine giderken sürekli engeller aşması gerekiyor. O da seyirciyi heyecanlandırıyor bence. Kahramanımız hedefine giderken her zaman ahlaklı, kendi çıkarlarını ön planda tutmayan şahane bir insan. Seyirci 'Aziz’in hak ettiği hayatı yaşamasını istiyor bence. 'Aziz' ile empati kurdu. 'Aziz' hem Hatay’ın kurtuluşunda yüce bir görev üstleniyor hem de zorlu aşk macerası yaşıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.