Pek çok dizi ve filmde rol aldınız. Kamera arkasında yaşayıp da unutamadığınız bir anınız var mı?



Öyle bariz ilgi çekecek bir anım yok aslında…

Aşk desek? Nasıl tanımlarsınız...



Kedim var ismi 'Aşk'. Aşka inanmam Aşksız da kalmam. (Gülüyor)