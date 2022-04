Ünlü oyuncunun acı günü: Öksüz kaldım...

HABERTURK.COM

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun annesi Nezahat Şamlıoğlu, yaşamını yitirdi. Şamlıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Annesinin eski fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, yaşadığı acı ve üzüntüyü takipçileri ile paylaştı.

"ÖKSÜZ KALDIM"

"Canım taa içi, bana can veren, her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı, gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu..." diyen Ayşenil Şamlıoğlu, "Her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer... Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı. Yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tad alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem. Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim. Öğrendiğim pek çok şeyin yanında... Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata. Hastaneye giderken yine, 'Papatyaların güzelliğine bak' diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e... Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış... Canım... Hep güzellikler sarsın etrafını. Yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çok mutlu ol e mi? Seni seviyorum annem, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Ünlü isim, 2 yıl önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Oyuncu, koronavirüse yakalandığını, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler. Tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler." sözleriyle ifade etmişti.

Ardından kısa bir süre sonra takipçilerine son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ayşenil Şamlıoğlu, "Koronavirüs ile vedalaştık. Bir daha karşılaşmayalım lütfen." diyerek, hastalığı yendiğini duyurmuştu.

Takipçileri Şamlıoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.