Ünlü oyuncunun acı günü: Öksüz kaldım...

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun annesi Nezahat Şamlıoğlu, yaşamını yitirdi. Şamlıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Annesinin eski fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, yaşadığı acı ve üzüntüyü takipçileri ile paylaştı.
"ÖKSÜZ KALDIM"
"Canım taa içi, bana can veren, her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı, gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu..." diyen Ayşenil Şamlıoğlu, "Her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer... Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı. Yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tad alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem. Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim. Öğrendiğim pek çok şeyin yanında... Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata. Hastaneye giderken yine, 'Papatyaların güzelliğine bak' diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e... Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış... Canım... Hep güzellikler sarsın etrafını. Yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çok mutlu ol e mi? Seni seviyorum annem, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜSÜ YENDİ
Ünlü isim, 2 yıl önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Oyuncu, koronavirüse yakalandığını, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler. Tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler." sözleriyle ifade etmişti.
Ardından kısa bir süre sonra takipçilerine son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ayşenil Şamlıoğlu, "Koronavirüs ile vedalaştık. Bir daha karşılaşmayalım lütfen." diyerek, hastalığı yendiğini duyurmuştu.
Takipçileri Şamlıoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!