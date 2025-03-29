Aysel Önder rekorla Avrupa şampiyonu!
Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa-dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Giriş: 29.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:10
Finlandiya Espoo’da bugün başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Aysel Önder, 400 metrede piste çıktı. Milli sporcu Aysel Önder, 56,17'lik derecesiyle Avrupa - dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.
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