Ayşegül Aldinç'ten, Kayahan'a: İyi ki bu topraklarda doğdun

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015'te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçen sanatçı, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor.

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"İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA DOĞDUN"

Kayahan’ın doğum gününü kutlayan Ayşegül Aldinç, birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. Aldinç, paylaşımında; "Karanlıkları aydınlatan bestelerin ve hafızalara kazınan sözlerinle iyi ki bu topraklarda doğdun, çok sevildin Kayahan. Seni tanımak, birlikte çalışmak ve hatta yarışmak unutulmaz bir deneyimdi. Ruhun sevinçle dolsun" ifadelerini kullandı.