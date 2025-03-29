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        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç'ten, Kayahan'a: İyi ki bu topraklarda doğdun - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç'ten, Kayahan'a: İyi ki bu topraklarda doğdun

        Ünlü şarkıcı ve besteci Kayahan Açar'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Meslektaşı Ayşegül Aldinç, Kayahan'ın doğum gününü unutmayarak paylaşımda bulundu; "Seni tanımak, birlikte çalışmak ve hatta yarışmak unutulmaz bir deneyimdi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:59
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        "İyi ki bu topraklarda doğdun"
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        Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015'te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçen sanatçı, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor.

        "İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA DOĞDUN"

        Kayahan’ın doğum gününü kutlayan Ayşegül Aldinç, birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. Aldinç, paylaşımında; "Karanlıkları aydınlatan bestelerin ve hafızalara kazınan sözlerinle iyi ki bu topraklarda doğdun, çok sevildin Kayahan. Seni tanımak, birlikte çalışmak ve hatta yarışmak unutulmaz bir deneyimdi. Ruhun sevinçle dolsun" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Kayahan
        #Ayşegül Aldinç

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