Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'ın 82'nci yaş gününü kutladı

Ayşegül Aldinç, paylaşımında Filiz Akın'a duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi; "Size olan sevgimi anlatacak kelime bulamıyorum. Dünya âlem biliyor zaten. Ve ben bundan çok mutluyum. Hep aynı şeyleri söyleyerek sıkıcı olmak istemiyorum ama en yakınlarına bile sevgisini ifade etmekte zorlanan bir nesilden geldiğimden bunu her fırsatta telaffuz etmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum.