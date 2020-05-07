Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ayşe Kucuroğlu ile Yunan sevgilisi Alex Papantoniou, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Döviz bürosunun ardından bankaya giden ikili, dışarı çıkmışken yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.