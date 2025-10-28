Habertürk
        Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

        Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu

        Adana'da Tuğrul K., ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Ebru Kılıç'ı apartman girişinde tabancayla vurup öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:47
        Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü
        Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.

        Tuğrul K., iddiaya göre ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç ile görüşmek için evinin önüne geldi. Tuğrul K., apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen Kılıç'ı başından tabancayla vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğrul K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
