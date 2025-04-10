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        Haberler Magazin Ayrılık sonrası Hadise'den ilk açıklama - Magazin haberleri

        Ayrılık sonrası Hadise'den ilk açıklama

        Hadise ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'in ilişkisi sona erdi. Hadise, ayrılıkla ilgili açıklamayı Londra'dan yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:56
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        Hadise, ilk oyunculuk deneyimini 'Esas Oğlan' ile yaşadı. Performansı nedeniyle bir hayli eleştirilen Hadise'nin diziden yana en büyük kazancı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan iki yıl sonra, kalbini yeni bir aşka açması oldu. Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile 6 ay süren bir ilişki yaşadı.

        Hadise, IMDB'de (Internet Movie Database) sadece 2 puan alarak 'en kötü dijital platform dizisi' seçilen, bu nedenle ikinci sezon çekimleri iptal edilen dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yollarını ayırdı.

        Avrupa turnesi kapsamında dün akşam Londra'da sahne alan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını dinleyicilerine yaptı. Hadise; "Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya..." dedi.

        Hadise, bu açıklama sonrasında 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi.

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        #hadise
        #şenol sönmez

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