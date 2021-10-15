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Aynur Aydın: İnşallah ödülümü Tamer Karadağlı'dan almam!- Magazin haberleri

Aynur Aydın: İnşallah ödülümü ondan almam!

Önceki gün 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen polemik hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'dan almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum" dedi

15.10.2021 - 07:59 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir'deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu. İş, sanat ve siyaset dünyasının birçok ismini bir araya getiren gecede ünlüler geçidi de yaşandı. Ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz gerçekleştirirken, finalde ise Demet Akalın sahne aldı.

    Gecenin 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, tören öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. 

  • "İNŞALLAH ÖDÜLÜMÜ TAMER KARADAĞLI'DAN ALMAM"

    Ünlü şarkıcı, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen ödül polemiği hakkında konuştu.

    Aydın, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'dan almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum. Oraya kadar her şey güzel, tamam ama daha sonradan çok çirkinleşildi. Siyasi yerlerden vurulmaya çalışılması çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

  • NELER OLMUŞTU?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

  • YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?

    Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek, "Sus mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

    Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye..." yanıtını verdi.

  • "LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"

    Çok konuşulan diyalog sonrası Nihal Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

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