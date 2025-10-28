Habertürk
        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açıp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açtı: 1 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 gün önce çay ocağında oturan U.A.'yı tabancayla vuran Y.K.T. gözaltına alındı. Y.K.T.'nin ifadesinde aynı gün husumetli olduğu bir kişinin işlettiği oto yıkama dükkanına da saldırı düzenlediği ancak bu olayda yaralanan olmadığını itiraf ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 01:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 01:47
        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açtı
        Olay, 24 Ekim Cuma gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi.

        İçeri giren Y.K.T., belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan U.A.’ya yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği U.A. yaralandı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, Y.K.T.’nin elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından Y.K.T. ise kaçtı. U.A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren U.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        OTO YIKAMA DÜKKANINI DA KURŞUNLAMIŞ

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Y.K.T. gözaltına alındı, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Y.K.T.’nin aynı gün İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi'ndeki bir oto yıkamacı dükkanını daha kurşunladığı ortaya çıktı. Şüphelinin bu olayın ardından çay ocağına gelerek U.A.’yı tabancayla vurduğu belirlendi.

        Poliste 15 suç kaydı bulunan Y.K.T., ifadesinde her iki olayı da mağdurlarla arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Y.T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
