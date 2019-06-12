Ayla filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Ayla filmi tarihi bir hikayeyi anlattığı için dikkatleri üstüne çekiyor. Türkiye'nin 2018 Oscar adayı olan filme dair tüm detaylar haberimizde.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ayla filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaşırken, oyuncu kadrosu şöyle:

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950),Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010),Kim Seol - Ayla (1950),Lee Kyung-Jin - Ayla (2010),Ali Atay - Ali astsubay, Taner Birsel - Binbaşı Fuat, Mehmet Esen - Albay Celal, Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut, Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun, Eric Roberts - Binbaşı General Coulter, Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali, Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği, Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage, Meral Çetinkaya - Nimet (2010),Büşra Develi - Nimet (1950),Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge, Ali Barkın - Pepe Muharrem, Burç Kümbetlioğlu - Celal, Duygu Yetiş - İclal, İlber Gürtunca - İlhan, Caner Kurtaran - Sadık, Damla Sönmez - Nuran, Kang Yeon Jeong - Ji-Min, Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği, Koray Ergün - Halit, Mine Teber - Nevsal, Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği, Claudia Kooij - Marilyn Monroe, Johnny Young - Teğmen Lee, Chaby Han - Sung Joon

AYLA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Ayla'nın yapımcılığını Mustafa Uslu üstlenirken, filmin müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiştir.

AYLA FİLMİNİN KONUSU

1950 yılında Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?