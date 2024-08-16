Ayla Çelik'in yeni şarkısı 'Sakla Beni'nin akustik versiyonu yayımlandı

Arka arkaya yayınlanacak olan yeni şarkılarının ilki olan 'Sakla Beni' yorumcunun yine özel kalemini hissetmemizi sağlıyor. Yeni şarkılardan 'Sakla Beni'nin ikinci versiyonu akustik yine Serkan Ölçer'in düzenlemesi ile tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu.