Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti

Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, 2024'ün Ocak ayında senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat etmişti.

ADI OTURDUĞU SOKAKTA YAŞAYACAK

Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan; Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahin'in verdiği iftar yemeğinde güzel bir sürprizle karşılaştı. Annesinin adının, Nişantaşı'nda yaşadığı evin sokağına verileceğini orada öğrenen Sevi Algan, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.

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"ANNEM GÖRSEYDİ ÇOK MUTLU OLURDU"

Sevi Algan, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ne desem bilemiyorum, gurur duydum ve onurlandım, görseydi o da çok mutlu olurdu, çok teşekkür ederim.

HALDUN DORMEN'E DE MÜJDE VERİLDİ

İftar yemeğine katılanlar arasında Haldun Dormen de vardı. Duayen sanatçı için de Fulya'da kendi adını taşıyan kültür merkezi yapılacağının açıklanması, Dormen'i çok duygulandırırdı. 95 aşındaki oyuncu; "Ne desem bilemiyorum, duymuştum ama bugün söylenmesi çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim, umarım gerçekleşir" dedi.