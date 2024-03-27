Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti - Magazin haberleri

        Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti

        2024'ün Ocak ayında hayata veda eden müzisyen ve oyuncu Ayla Algan'ın adı Nişantaşı'nda oturduğu evin sokağına verilecek. Haberi alan merhum sanatçının kızı Sevi Algan, duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adı ölümsüzleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, 2024'ün Ocak ayında senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat etmişti.

        ADI OTURDUĞU SOKAKTA YAŞAYACAK

        Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan; Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahin'in verdiği iftar yemeğinde güzel bir sürprizle karşılaştı. Annesinin adının, Nişantaşı'nda yaşadığı evin sokağına verileceğini orada öğrenen Sevi Algan, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.

        REKLAM

        "ANNEM GÖRSEYDİ ÇOK MUTLU OLURDU"

        Sevi Algan, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ne desem bilemiyorum, gurur duydum ve onurlandım, görseydi o da çok mutlu olurdu, çok teşekkür ederim.

        HALDUN DORMEN'E DE MÜJDE VERİLDİ

        İftar yemeğine katılanlar arasında Haldun Dormen de vardı. Duayen sanatçı için de Fulya'da kendi adını taşıyan kültür merkezi yapılacağının açıklanması, Dormen'i çok duygulandırırdı. 95 aşındaki oyuncu; "Ne desem bilemiyorum, duymuştum ama bugün söylenmesi çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim, umarım gerçekleşir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayla Algan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Viyana'da dağıldık!
        Viyana'da dağıldık!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Habertürk Anasayfa