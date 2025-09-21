Aykut Kocaman: Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa hazırım

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda oy kullanmaya gelen Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçim ortamını değerlendiren Aykut Kocaman, “Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Kazanan taraf düşündükleri ortamı bulsun” ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUM"

Teknik direktörlük kariyerine devam ettiğini belirten Aykut Kocaman, “Bizimkisi tutku mesleği. 6-7 yaşından itibaren futbol topunun etrafında şekillenen bir dünya. Biraz ayrı kalmam bıraktığım anlamına gelmiyordu. Bunu söylemiştim. Hayat nereye doğru gidecek bilmiyoruz. Sadettin Bey'in açıklamasına yazılı açıklamayla devam etmiştim. Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa, orada devam etme amacındayım. Şimdilik buralarda yüzüyorum” sözlerini sarf etti.

"SON 3 YIL ANTRENÖR VE KADRO BAZINDA CİDDİ YATIRIMLAR YAPILDI"

Fenerbahçe’de son 3 yılda antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldığına değinen tecrübeli teknik adam, “Fenerbahçe'nin durumunu saha içi ve saha dışı olarak ayırmak lazım. Saha dışı sadece bu dönemin durumu değil. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye fiilen yapılan bir darbeyle başladı bu süreç. Çok da ağır günler geçti. Saha içine geldiğimiz zaman, son 3 senedir senedir kuvvetli kadrolar var. Fenerbahçe tarihinin en pahalı ve kaliteli kadroları. Saha içinde her zaman işler bu kalite orantısıyla belli olmayabiliyor. Burada sadece oyuncu ve antrenörleri suçlamamak gerekiyor. 18 yaşında başladım bu mesleğe, bu sene 41. senem. Başarı olduğunda, benim içinde bulunduğum kadrolarda başardıklarımızda dahil aslan payı başkan ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenör ve seçimlerine saygı duyarlar. Sonrasında antrenör ve oyuncu olarak devam eder. Ülkemizde ise tam tersi olur. Ama bir çalışan olarak başarıda aslan payını yönetime veriyorsak, başarısızlıkta da yönetimlerin ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin son 7 sezonunun ilk 3-4 yılında kadrolarında zaafiyet vardı. Kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içindeki dokunuşlar da doğru değildi. Ama son 3 yıl antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak bu dönemlerde de yöneticilerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici oluyor. Saha içindeki problemlerin başında da bu rollerde eksiklik olduğu kanısındayım” dedi.