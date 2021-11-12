İzleyiciler seçti

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Komedi türündeki 'Aykut Enişte 2'nin afişi sosyal medya üzerinden yapılan oylama sonucu izleyiciler tarafından seçildi

HABERTURK.COM

Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2', gösterime 3 Aralık'ta girecek. İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören komedi türündeki 'Aykut Enişte 2'nin afişi ise sosyal medyada gerçekleştirilen oylama sonucunda izleyiciler tarafından belirlendi.

Komedinin sinemalara dönüşünü müjdeleyen 'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin yer alırken, filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte kaleme aldı.

'Aykut Enişte 2'de 'Aykut' (Cem Gelinoğlu) ve 'Gülşah' (Melis Babadağ), bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. Sevdiği kadınla evlenip 'Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan 'Aykut', işler yolunda giderse bu kez 'Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı. Beklenmedik bir gelişme tüm planları alt üst ediyor. 'Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı, ailenin eski eniştesi 'Talat' (Hakan Yılmaz) ortaya çıkıyor ve 'Aykut' ve 'Gülşah'ın düğününe sayılı günler kala işleri karıştırıyor. 'Aykut', iyi niyeti ve saflığı yüzünden başına açılan belalardan kurtulabilecek mi? Yoksa 'Gülşah'ı kaybetmek üzere mi? Bir ailede iki enişte olursa neler olur?