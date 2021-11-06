Maceraya devam 0:00 / 0:00

'Aykut Enişte' serisinin ikinci filminin gösterim tarihi belli oldu. Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ'ın başrollerini paylaştığı BKM yapımı filmin vizyon tarihi 3 Aralık olarak belirlendi

HABERTURK.COM

Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmeliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2', uzun bekleyişin ardından 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören 'Aykut Enişte'nin yeni macerasına eniştelerin kahkaha dolu mücadelesi damga vuracak.

SEVİLEN KADRO YENİDEN BİR ARADA

Komedinin sinemalara dönüşünü müjdeleyen 'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin yer alırken, filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte kaleme aldı.

'AYKUT' VE 'GÜLŞAH' KAVUŞABİLECEK Mİ?

'Aykut Enişte 2'de 'Aykut' (Cem Gelinoğlu) ile 'Gülşah' (Melis Babadağ), bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. Sevdiği kadınla evlenip 'Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan 'Aykut', işler yolunda giderse bu kez 'Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı.

'TALAT ENİŞTE'NİN GELİŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Beklenmedik bir gelişme tüm planları alt üst ediyor. 'Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı, ailenin eski eniştesi 'Talat' (Hakan Yılmaz) ortaya çıkıyor ve 'Aykut' ve 'Gülşah'ın düğününe sayılı günler kala işleri karıştırıyor. 'Aykut', iyi niyeti ve saflığı yüzünden başına açılan belalardan kurtulabilecek mi? Yoksa 'Gülşah'ı kaybetmek üzere mi? Bir ailede iki enişte olursa neler olur?