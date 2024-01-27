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        Haberler Magazin Ay’ın Düşüşü (Moonfall) filminin konusu nedir? Ay’ın Düşüşü oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

        Ay’ın Düşüşü (Moonfall) filminin konusu nedir? Ay’ın Düşüşü oyuncuları kimler?

        Ay'ın Düşüşü (Moonfall) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Ay'ın Düşüşü filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Ay'ın Düşüşü filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:01
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        Ay'ın Düşüşü (Moonfall) filminin konusu
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        Ay’ın Düşüşü filmi 27 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senarist ve yönetmenliğini Roland Emmerich üstlendiği film 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Ay’ın Düşüşü (Moonfall) filminin konusu nedir? Ay’ın Düşüşü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Ay’ın Düşüşü filminin konusu ve oyuncuları...

        AYIN DÜŞÜŞÜ KONUSU NEDİR?

        Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.

        AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Halle Berry - Jo Fowler

        Patrick Wilson - Brian Harper

        John Bradley - KC Houseman

        Michael Peña - Tom Lopez

        Charlie Plummer - Sonny Harper

        Kelly Yu - Michelle

        Donald Sutherland - Holdenfield

        Eme Ikwuakor - Doug Davidson

        Carolina Bartczak - Brenda Lopez

        Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair

        Stephen Bogaert - Albert Hutchings

        Azriel Dalman - Sonny Child

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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