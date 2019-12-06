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Ayı üzümü, idrar söktürücü olarak bilinir ve idrar yolları enfeksiyonları ile sık idrara çıkma gibi sorunların giderilmesinde kullanılır. Peki, ayı üzümü tam olarak nedir? Ayı üzümü nasıl kullanılır? Ayı üzümü yaprağının kullanım amacı nedir? Ayı üzümü çayı nasıl yapılır? Ayı üzümü yaprağı kullanırken nelere dikkat etmeli? Ayı yaprağı üzümünün zararları nelerdir? A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitabında yer alan bilgilere göre; ayı üzümü yaprağı çocuklarda (18 yaşın altındaki gençlerde) ve erkeklerde kullanılmamalı. İşte ayı üzümü hakkında merak edilenler...

AYI ÜZÜMÜ NE İŞE YARAR?

Bitkinin Türkçe adı: Ayı üzümü

Bitkinin bilimsel adı: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Familya: Ericaceae (Fundagiller)

Bitkinin İngilizce adı: Bearberry, uvaursi

Kullanılan kısmı: Kurutulmuş yaprakları

Kullanılan kısmın İngilizce adı: Bearberry leaf, uva ursi leaves.

AYI ÜZÜMÜ YAPRAĞININ FAYDALARI

Ayı üzümü yaprağının kullanım amacı

Kadınlarda, idrar sırasında görülen yanma hissi gibi hafif idrar yolları enfeksiyonlarının (sistit) ve/veya sık idrara çıkma gibi durumların giderilmesinde kullanılır.

Kullanılış şekli

Çay (infuzyon),maserat ve kuru ekstreleri halinde dahilen kullanılır.

AYI ÜZÜMÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?

YETİŞKİN KADINLAR VE YAŞLILAR

• Çay (infuzyon): 1.5-4 g bitki kısmı üzerine 150 mL kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay günde 2-4 defa içilir. Günlük toplam doz 8 g'dır.

• Maserat: 1.5-4 g bitki kısmı üzerine 150 mL soğuk su ilave edilir, karışım 6-12 saat bekletilir ve süzülür. Bu maserat hazırlandıktan hemen sonra, günde 2-4 defa içilir. Günlük toplam doz 8 g'dır.

• Kuru ekstre: Tek doz 100-210 mg günde 2-4 defa kullanılır.

AYI ÜZÜMÜ YAPRAĞI KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

BU UYARILARA DİKKAT!

• Kuru ekstrelerin hazırlanmasında bir eczacının danışmanlığına başvurulmalıdır.

• Bu ilaç şekilleri bir haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.

• Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanılmamalıdır.

• Erkeklerde kullanılmamalıdır.

• Aktif maddelere karşı hassasiyet gelişebilir.

• Alerjik ve böbrek hastalığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

• İdrarı asidik hale getirecek ilaçlarla ve gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır çünkü antiseptik etkileri alkali ortamda görülür.

• Sodyum tutucu etkisi nedeniyle idrar söktürücü ilaçların etkisini azaltır.

• Yüksek dozda, mesane ve idrar yollarının mukoz membranlarında tahriş ve yangıya sebep olabilir.

• Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda karaciğer hasarı görülebilir.

• İdrar rengi yeşilimsi-kahverengiye dönebilir.

• Mide hassasiyeti olan kişilerde mide ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. Eğer belirtilenlerin dışında başka ters ve yan etkiler görülürse bir hekime başvurulmalıdır.

• Kullanım sırasında şikâyetler 4 günden daha uzun sürerse veya daha kötüye giderse bir eczacıya veya hekime başvurulmalıdır.

Kullanımı sırasında ateş, ağrılı idrar, kasılmalar veya idrarda kan görülürse bir eczacıya veya hekime başvurulmalıdır.

• Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

AYI ÜZÜMÜ YAPRAĞI SAKLAMA KOŞULLARI

Işıktan ve nemden korunacak şekilde, sıkı kapatılmış plastik olmayan kaplarda ve serin bir ortamda saklanmalıdır.