Usta sanatçı yaşamını yitirdi

Ayhan Kahya yaşamını yitirdi! Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri

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Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki Kayha'nın hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haber, 'Oyuncular Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

SESLENDİRDİĞİ PROJELER;

* John Wick 3: Parabellum (2019)

* Bumblebee (2018)

* Christopher Robin (2018)

* Ant-Man Ve Wasp (2018)

* İnanılmaz Aile 2 (2018)

* Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

* John Wick 2 (2017)

* Transformers 5: Son Şövalye (2017)

* Uzay Yolcuları (2016)

* Şarkını Söyle (2016)

* Süper Yetenek (2016)

* Pete ve Ejderhası (2016)

* Maymun Prens (2015)

* İyi Bir Dinozor (2015)

* Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2015)

* Bilal: Özgürlüğün Sesi (2015)

* Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

* Galaksinin Koruyucuları (2014)

* Nuh: Büyük Tufan (2014)

* İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)

* Transformers Kayıp Çağ (2014)

* Pek Yakında (2014)

* Man Of Steel (2012)

* Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 2012

* Pamuk Prenses'in Maceraları 2012

* Transformers: Ayın Karanlık Yüzü 2011

* Alice Harikalar Diyarında 2010

* Robin Hood 2010

* Oyuncak Hikayesi 3 2010

* Titanların Savaşı 2010

* Sherlock Holmes 2009

* Terminatör: Kurtuluş 2009

* Pıtırcık 2009

* Transformers: Yenilenlerin İntikamı 2009

* Fi Tarihi 2009

* G-Force 2009

* 2012 (2009)

* Prenses ve Kurbağa (2009)

* Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (2008)

* Vol. İ (2008)

* Hızlı Yarışçı (2008)

* Hellboy II: Altın Ordu (2008)

* Hancock (2008)

* Kara Şövalye (2008)

* Manhattan'da Sihir (2007)

* Transformers (2007)

* Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (2007)

* 28 Hafta Sonra (2007)

* Ratatouille (2007)

* Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (2007)

* Red Kit: Batıya Hücum (2007)

* Ayı Kardeş 2 (2006)

* Süpermen Dönüyor (2006)

* Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith in İntikamı (2005)

* Kebab Connection (2005)

* Minik Fil Heffalump (2005)

* Kırmızı Başlıklı Kız (2005)

* Örümcek Adam 2 (2004)

* Hellboy (2004)

* Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı (2004)

* Talihsiz Serüvenler Dizisi (2004)

* Köpekbalığı Hikayesi (2004)

* Kahraman İnekler (2004)

* Şrek 2 (2004)

* Afacanlar Yuvada (2003)

* Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (2003)

* Matrix Revolutions (2003)

* Canların Dört Kapısı (2003)

* Asabiyim (2003)

* The Matrix Reloaded (2003)

* Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)

* Ayı Kardeş (2003)

* Aşkta Herşey Mümkün (2003)

* Büyük Balık (2003)

* Gizemli Nehir (2003)

* Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (2002)

* 15 Dakika (2001)

* Kediler ve Köpekler (2001)

* Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

* Kaplan Tigger (2000)

* Grinch (2000)

* 102 Dalmaçyalı (2000)

* Şaşkın İmparator (2000)

* Tarzan (1999)

* Matrix (1999)

* Pokemon: İlk Film (1999)

* Babam Söz Verdi (1996)

* Space Jam (1996)

* Gerçek Yalanlar (1994)

* Aladdin (1992)

* Temel İçgüdü (1992)

* Evde Tek Başına 2 (1992)

* Güzel ve Çirkin (1991)

* Gülün Adı (1986)

* Orman Çocuğu (1967)

* Leydi ve Sokak Köpeği (1955)

* Bambi (1942)