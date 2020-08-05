Kemal G., sorgusunda, kötü koku yapan çöpleri yaktığını, oradan ayrıldığında da ormanda yangın olmadığını söyledi.
Bugün Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangının ardından Kemal G. İsimli kişi gözaltına alındı.
"KÖTÜ KOKU YAPAN ÇÖPLERİ YAKTIM"
Emniyet sorgusunda, bu sabah 11.00 sıralarında ormana gittiğini söyleyen Kemal G., "Ben burada bulanan şişeleri satarak para kazanırım. Gittiğimde çevrede kötü koku yapan çöpleri toplayarak yol kenarında yaktım. Kesinlikle ormanın içerisinde yakmadım. Çöpler yanıp söndükten sonra oradan ayrıldım" dedi.
15 yıldır biriktirdiği paraları üzerinde taşıdığını söyleyen Kemal G., "Parayı severim. Evde sürekli çıkarır sayarım. Üzerimde çıkan paralar çalışıp biriktirdiğim paralardır. Çıkan yangınla bir ilgisi yoktur" dedi.
SAVCILIK SORGUSUNDA YÜZDE 70 ENGELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Kemal G., emniyet sorgusunun ardından hakkında, "Orman yangını çıkarmak" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Savcılık sorgusunda emniyet ifadesini tekrar eden Kemal G., yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğunu söyledi. Orman yangınının kötü bir şey olduğunu, ormanı değil çöpleri yaktığını söyleyen Kemal G., "Ben oradan bulunduğum sırada ormanda yangın yoktu" dedi.
Kemal G., savcılık sorgusunun ardında adli kontrol kararı ile serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
HAFTADA İKİ GÜN KARAKOLDA İMZA ATACAK
Mahkeme, Kemal G.'nin haftada iki gün karakola imza atmasına karar vererek serbest bıraktı.
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