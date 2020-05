Aydınların gözünden 1953'te İstanbul

1953'te, İstanbul'un fethinin 500. yılında, İstanbul'da doğmuş, okumuş, büyümüş Halide Edip Adıvar, Falih Rıfkı Atay, Abidin Daver, Reşat Nuri Gültekin, Burhan Felek, Refik Halit Karay, Ercüment Ekrem Talu, Mesut Cemil Tel gibi ünlü "İstanbul çocuklarına" İstanbul ile ilgili sorular soruluyor. İşte verdikleri yanıtlar...

Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr

İstanbulun fethinin 500. yılında dönemin aydınlarıyla yapılan bir anket ile İstanbul soruları soruluyor. Bakın aşağıdaki sorulara nasıl cevaplar vermişler.

SORULAR

1 İstanbul'un en beğendiğiniz semti hangisi?

2 İstanbul'da en sevdiğiniz tarihi eser?

3 İstanbul'un hangi özelliklerini seversiniz?

4 İstanbul'da en sevdiğiniz mevsim hangisi?

5 İstanbul üzerine yazılmış en güzel şiir ya da dize?

CEVAPLAR

Refik Halit Karay

1 Beylerbeyi, Erenköy, Kasımpaşa, Yedikule, Sulukule. Beylerbeyi'nde doğdum. Berlerbeyi çocukluğumda memur aristokrasinin yerleştiği kibar bir semtti. Hatta vapur kaptanları, iskelede birbirini ağırlayan "siz buyrun siz buyrun" diye teşrifat yapan devlet ricalinden yaka silker, şikayet ederdi. Zira bu merasim dakikalarca sürer, vapuru yolundan alıkoyardı.

2 Sultanahmet camisi. Orada Osmanlı tarihini akıcı bir kolaylıkla düşünüp zihninde canlandırmak mümkündür

3 Büyük bir şehir olmasını, Ankara gibi küçük yerlerde yapılan dedikodulara yer vermemesini, kaynaşmak mecburiyetinde bırakılmamasını severim. 15 senedir oturduğum apartıman katlarındaki muhterem kiracılarla dahi ancak merdivende selamlaşırız. Küçük şehirde bulunsaydık bir müddet can ciğer olmamız lazım gelirdi. Arkasından da kanlı bıçaklı...

4 İstanbul'un mevsimi sonbahardır

5 Nedim ve Yahya Kemal Beyatlı. Nedim İstanbul'un güzelliğini en iyi kavramış ve İstanbullu'ya yakışan bir eda ile bu güzelliği ifade etmiştir.

Halide Edip Adıvar

1 Karlıkbayırı (Eyüp'te İslambey mahallesindedir)

2 Sultanahmet camisinin yandan görünüşü

4 Boğaz'da ilkbahar, Adalar'da sonbahar

5 "Bir sengine* yekpare acem mülkü fedadır"

Burhan Felek

1 Dedemin babamın ve benim doğduğum Üsküdar

2 En çok sevdiğim Kız Kulesi, en çok beğendiğim Süleymaniye Camisi'dir

3 İstanbulluların terbiyesi, şehir uşaklarının açık gözlülüğü

4 Sonbahar

5 Yahya Kemal'in "Hayal Şehir" isimli şiiri

Reşat Nuri Gültekin

1 Çamlıca

2 Süleymaniye Camisi

3 Manzaraları ve özellikle denizi

4 Sonbahar

5 Nedim'in şiirleri

Falih Rıfkı Atay

1 Küçükçamlıca

2 Süleymaniye Camii

3 Peyzajlarının çeşitliliği

4 Sonbahar

5 Nedim ve Yahya Kemal'in şiirleri

Abidin Daver

1 Boğaziçi

2 Sultanahmet Camisi

3 Tabii manzarası

4 Sonbahar

5 Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküdar'ı tasvir eden şiiri

Mesut Cemil Tei

1 İstanbul'un bie semtini geçmem.

2 İstanbul'un toprağında bir taş parçası bile bir abidedir. Hangisini nasıl ayırayım.

3 İstanbul bütün bir hususiyettir. Her şeyi kendisine has ve mübarektir.

4 Her mevsimi. Hatta lodoslu, yağmurlu günleri bile bir alemdir. Sonbaharını bilhassa severim.

5 Pek çoktur. Maalesef bunlar toplanmış değillerdir.

*Sengin: Taştan olan, taştan yapılmış. (Farsça)