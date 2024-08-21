Aydın’da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'dan Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ Yan yatan otobüsün metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI Kazada otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, 10 yolcu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.