Aydın’da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaya hayatını kaybederken, devrilen otobüste bulunan 10 kişi yaralandı
Kaza, saat 23.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'dan Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.
OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yan yatan otobüsün metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, 10 yolcu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.