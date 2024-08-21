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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın’da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Aydın’da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

        Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaya hayatını kaybederken, devrilen otobüste bulunan 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2024 - 02:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 03:47
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        Yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
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        Kaza, saat 23.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'dan Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

        OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        Yan yatan otobüsün metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

        Kazada otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, 10 yolcu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #haberler
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