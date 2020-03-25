Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 27 Orta Afrika, 4 Kongo, 2 Somali, 1 Çad, 1 Mali uyruklu 35 sığınmacıyı kurtardı.

Yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklularla ilgili yasal işlemler devam ediyor.