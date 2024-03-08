Aydın'da yolcu treninin çarptığı kişi öldü
Aydın İncirliova'da, Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treninin çarptığı kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde ismi henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.