Aydın'da traktör devrildi: Anne ve baba öldü, çocukları yaralı
Aydın'da kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde, Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.
Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.