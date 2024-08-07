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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da traktör devrildi: Anne ve baba öldü, çocukları yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da traktör devrildi: Anne ve baba öldü, çocukları yaralı

        Aydın'da kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:55
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        Çift, traktörün altında can verdi
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde, Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.

        Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #Aydın
        #traktör
        #Kaza
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