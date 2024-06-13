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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da tefecilik operasyonları: 3 tutuklama

        Aydın'daki tefecilik operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Aydın Nazilli'de düzenlenen tefecilik operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:29
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        Aydın'da tefecilik operasyonları: 3 tutuklama
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        AA'nın haberine göre; operasyonlarda, tabanca, 5 tabanca fişeği, çeşitli senetler, 5 imzalı boş sözleşme kağıdı, 10 tapu ve suça ilişkin muhtelif evrak ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U, M.U. ve D.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.U, F.U. ve İ.T. serbest bırakıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #Nazilli
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