Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye toplamda 78 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen İ.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.